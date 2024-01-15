Австралия решила утилизировать списанные вертолеты Taipan, вместо передачи их Украине

Украина надеется получить списанный флот Австралии Taipan, однако пока вертолеты предназначены на свалку.

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Министерство обороны Австралии приняло решение о разборе и утилизации списанных вертолетов "Taipan" вместо их отправки в Украину. Вертолеты MRH-90 были выведены из эксплуатации на 14 месяцев раньше запланированного срока после трагической катастрофы, где погибли четверо военнослужащих во время учений в Квинсленде, - сообщает ABC.

Несмотря на официальный запрос Украины на получение этих вертолетов, решение министерства обороны Австралии вызвало разочарование. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко выразил надежду, что возможность получить эти вертолеты "еще существует", но пока нет никакого ответа по просьбе передачи.

Сопредседатель Союза Украинских Организаций Австралии Екатерина Аргиру отметила, что вертолеты "Taipan" могли бы значительно помочь Украине в борьбе за свободу и демократию, но сейчас они подвергаются демонтажу.

Министерство обороны объяснило, что процесс демонтажа уже начался, поскольку ни одна страна не проявила заинтересованности в приобретении целостных вертолетов. Указано, что отдел обороны работает над утилизацией самолетов и систем экологически чистым и экономически эффективным способом.

На замену "Taipan", которые подлежат утилизации, Австралия получит 40 вертолетов UH-60M Black Hawk, однако пока прибыло лишь ограниченное количество этих американских самолетов.

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