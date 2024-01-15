«Хвороба Х» вже піддалася світовій критиці: у чому її загроза

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Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.

Водій вимагав стягнути з Патрульної поліції витрати на адвоката і 2 млн грн моральної шкоди після того, як суд закрив провадження в зв’язку з відсутністю складу адмінправопорушення, - що вирішив Верховний Суд

Закриття справи про адміністративне правопорушення через відсутність його складу свідчить про те, що позивача притягнуто до адміністративної відповідальності незаконно, а, крім того, відшкодування здійснюється незалежно від вини, - Верховний Суд.

Виділ є видом реорганізації, який не має наслідком припинення юридичної особи, яка реорганізується, – ВП ВС

Передача орендарем за договором оренди земельної ділянки державної та комунальної власності реорганізованій внаслідок виділу з нього юридичній особі за розподільчим балансом є відчуженням цього права, що суперечить забороні, передбаченій законом про оренду землі, а тому є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

  1. У світі

«Хвороба Х» вже піддалася світовій критиці: у чому її загроза

09:06, 15 січня 2024
«Хворобу Х» вважають гіпотетичною, проте не виключений спалах пандемії.
«Хвороба Х» вже піддалася світовій критиці: у чому її загроза
Джерело фото: ukrinform
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На Всесвітньому економічному форумі заплановано провести зустріч під назвою «Підготовка до хвороби Х», в рамках якої виступлять представники фармацевтичних компаній та експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, повідомляє Forbes.

Термін «хвороба Х» використовується вченими для заохочення розробки контрзаходів, включаючи вакцини та тести, на випадок можливого майбутнього виникнення загрози. У листопаді 2022 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зібрала групу з понад 300 вчених для вивчення «невідомого патогену, який може спричинити серйозну міжнародну епідемію». Експерти вважають, що рівень смертності від «хвороби Х» може бути у 20 разів вищим, ніж від COVID-19.

Серед пріоритетних вірусів, які вивчаються у рамках цього дослідження, зазначені COVID-19, геморагічна лихоманка Крим-Конго, Ебола, Марбург, лихоманка Ласса, східний респіраторний синдром (СРС), важкий гострий респіраторний синдром (ТГРС), Ніпах, лихоманка Рифт-Валлі та Зіка.

Помічник міністра у зв’язках з громадськістю Міністерства фінансів під час адміністрації Трампа Моніка Кроулі висловилася, що нова болячка дозволить світовим лідерам запровадити карантини, «обмежити свободу слова та знищити більше свобод».

Зокрема, мережа X, раніше відома як Twitter, опублікувала застереження, в якому говориться, що «хвороба X» «є не справжньою хворобою», а гіпотетичною, яка «може спричинити серйозну міжнародну епідемію в майбутньому».

Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Раян наголошує, що дослідження та розробка контрзаходів проти різних вірусів є ключовими для швидкої та ефективної відповіді на можливі епідемії та пандемії. Це дослідження спрямоване на виявлення «прогалин у знаннях і пріоритетах досліджень» для «хвороби Х» і інших інфекційних захворювань, таких як COVID-19, які визначені як пріоритетні.

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