«Хвороба Х» вже піддалася світовій критиці: у чому її загроза

«Хворобу Х» вважають гіпотетичною, проте не виключений спалах пандемії.

Джерело фото: ukrinform

На Всесвітньому економічному форумі заплановано провести зустріч під назвою «Підготовка до хвороби Х», в рамках якої виступлять представники фармацевтичних компаній та експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, повідомляє Forbes.

Термін «хвороба Х» використовується вченими для заохочення розробки контрзаходів, включаючи вакцини та тести, на випадок можливого майбутнього виникнення загрози. У листопаді 2022 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зібрала групу з понад 300 вчених для вивчення «невідомого патогену, який може спричинити серйозну міжнародну епідемію». Експерти вважають, що рівень смертності від «хвороби Х» може бути у 20 разів вищим, ніж від COVID-19.

Серед пріоритетних вірусів, які вивчаються у рамках цього дослідження, зазначені COVID-19, геморагічна лихоманка Крим-Конго, Ебола, Марбург, лихоманка Ласса, східний респіраторний синдром (СРС), важкий гострий респіраторний синдром (ТГРС), Ніпах, лихоманка Рифт-Валлі та Зіка.

Помічник міністра у зв’язках з громадськістю Міністерства фінансів під час адміністрації Трампа Моніка Кроулі висловилася, що нова болячка дозволить світовим лідерам запровадити карантини, «обмежити свободу слова та знищити більше свобод».

Зокрема, мережа X, раніше відома як Twitter, опублікувала застереження, в якому говориться, що «хвороба X» «є не справжньою хворобою», а гіпотетичною, яка «може спричинити серйозну міжнародну епідемію в майбутньому».

Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Раян наголошує, що дослідження та розробка контрзаходів проти різних вірусів є ключовими для швидкої та ефективної відповіді на можливі епідемії та пандемії. Це дослідження спрямоване на виявлення «прогалин у знаннях і пріоритетах досліджень» для «хвороби Х» і інших інфекційних захворювань, таких як COVID-19, які визначені як пріоритетні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.