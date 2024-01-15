При каких условиях мужчины в 2024 году имеют право получить пенсионное удостоверение, - ответ Пенсионного фонда

Право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа, в частности, в 2024 году – не менее 31 года.

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Какой пенсионный возраст установлен для мужчин в 2024 году и при каких условиях мужчины в 2024 году имеют право оформить пенсионную выплату и получить пенсионное удостоверение? При каких условиях мужчина в возрасте 60 лет может выйти на пенсию на общих условиях?

На эти вопросы Минсоцполитики дало следующий ответ.

Согласно части первой статьи 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа, в частности, в 2024 году – не менее 31 года.

Частью четвертой статьи 44 Закона определено, что лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда выдают пенсионные удостоверения.

Выдача пенсионного удостоверения для пенсионеров осуществляется бесплатно. Порядок выдачи, образец и форма пенсионного удостоверения утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 03.11.2017 №26-1, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 04.12.2017 под №1464/31332 (с изменениями).

Автор: Наталья Мамченко

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