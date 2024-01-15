Евро и доллар просели в цене: курс в обменниках

Доллар подешевел на 10 копеек, а евро - на 5.

Источник фото: НТА

По состоянию на 15 января, курс доллара продолжает свой тренд снижения в обменных пунктах Украины, отмечаясь падением и на межбанковском рынке. Наличный обмен в банках свидетельствует об удешевлении американской валюты к гривне на 10 копеек, что привело к среднему курсу 38,90 грн за доллар. Продажа доллара в банках возможна по курсу 38,20 грн за один доллар.

Кроме того, средний курс евро претерпел снижение на 5 копеек и составляет 42,75 грн за евро. Стоимость европейской валюты для продажи составляет 42,00 грн за евро.

В валютных обменниках Киева курс доллара продолжил свой спад, уменьшившись на 3 копейки, до 38,87 грн за доллар (продажа за 38,80 грн). Курс евро в обменниках также снизился на 4 копейки и теперь составляет 42,70 грн за евро (курс продажи - 42,55 грн за евро).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.