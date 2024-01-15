На Одесщине в катакомбах пропало четыре ребенка

Дети планировали спуститься в катакомбы, после чего связь с ними пропала.

В воскресенье вечером, 14 января, в селе Нерубайское, Одесского района исчезли три девочки – 2008, 2009 и 2012 годов рождения и парень – 2011 года рождения. Сообщение об исчезновении поступило в Службу спасения вечером в тот же день.

Как отметили в ГСЧС, по словам одной из мам, ее ребенок сообщил, что они с друзьями планируют спуститься в катакомбы, после чего связь с ними отсутствовала.

К поискам были привлечены спасатели, представители полиции, общественная организация «Поиск» и представители Общества Красного Креста Украины.

В течение ночи было обследовано 60 км тоннелей катакомб.

Утром, 15 января, детей удалось знайти. С ними и родными работали психологи ГСЧС.

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