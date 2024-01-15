На Одещині у катакомбах зникли чотири дитини

Діти планували спуститись у катакомби, після чого звʼязок з ними пропав.

У неділю, 14 січня, у селі Нерубайське, Одеського району зникло три дівчинки – 2008, 2009 та 2012 років народження і хлопець – 2011 року народження. Повідомленням про зникнення надійшло до Служби порятунку ввечері того ж дня.

Як зазначили у ДСНС, зі слів однієї із мам, її дитина повідомила, що вони з друзями планують спуститись у катакомби, після чого звʼязок з ними був відсутній.

До пошуків залучили рятувальників, представників поліції, громадську організацію «Пошук» та представників Товариства Червоного Хреста України.

Протягом ночі було обстежено 60 кілометрів тунелей катакомб.

Вранці, 15 січня, дітей вдалося знайти. З ними та рідними працювали психологи ДСНС.

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