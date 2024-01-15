Компания OpenAI частично ослабила ограничения для военного использования ChatGPT: детали

Изменения могут открыть двери для будущих контрактов с военными.

Лаборатория исследований искусственного интеллекта компании OpenAI ослабила ограничения на военное применение ChatGPT. Об этом сообщает Business Insider.

Так, в необъявленном обновлении политики использования искусственного интеллекта отменили широкий запрет на использование технологии для военных дел, однако новый текст все еще запрещает использовать службы OpenAI для разработки оружия, травмирования людей или уничтожения имущества.

Новая политика теперь включает такой принцип, как «Не наноси вред другим». Также перечень содержит запрет конкретных случаев, таких как разработка или использование оружия.

Некоторые эксперты по искусственному интеллекту обеспокоены тем, что обновленная политика OpenAI слишком обобщена, особенно ввиду того, что технология искусственного интеллекта уже используется во время конфликта в Газе.

Израильские военные заявили, что использовали искусственный интеллект для определения целей бомбардировки на территории Палестины. Эксперты отмечают, что обновленная политика все еще достаточно расплывчата и зависит от трактовки. Также есть вопросы, как компания намерена обеспечивать ее выполнение.

OpenAI не раскрывает цели обновления политики использования, но есть предположение, что изменения потенциально могут открыть двери для будущих контрактов с военными.

Представитель OpenAI говорит, что существуют случаи использования искусственного интеллекта по вопросам национальной безопасности, которые соответствуют миссии компании, что отчасти и привело к изменениям. Например, OpenAI уже сотрудничает с Агентством перспективных оборонных исследований, чтобы стимулировать создание новых инструментов кибербезопасности для защиты программного обеспечения с открытым кодом, от которого зависит критическая инфраструктура и отрасли.

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