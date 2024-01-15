Банкротство с махинациями: в Харьковской области сообщили о подозрении арбитражному управляющему

В Харьковской области арбитражный управляющий изъял из пользования госпредприятия земель на более 13,5 млн грн.

В Харьковской области сообщено о подозрении арбитражному управляющему по факту злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в 2004 году решением суда Исследовательское хозяйство «Мерефа» Института овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук признано банкротом и открыта ликвидационная процедура. Ликвидатором назначен арбитражный управляющий, а ныне — уже подозреваемый в уголовном производстве.

«По данным следствия, во время исполнения своих служебных обязанностей в качестве ликвидатора он решил получить в частную собственность для себя, своей матери и других лиц земельные участки из числа находившихся в постоянном пользовании этого предприятия земель. Особая ценность указанных земель состоит в том, что они используются для проведения стационарных и производственных исследований.

Он достоверно знал, что для этого необходимо необходимое согласие Президиума академии аграрных наук Украины, однако этот важный момент «обошел», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что арбитражный управляющий использовал свое служебное положение, подготовил заявление, лично его подписал и скрепил печатью ИХ «Мерефа» и подал в государственную администрацию, в которой добровольно отказался от земельных участков.

«В это время должностные лица «сделали вид», что не увидели нарушения требований законодательства», - добавляют в прокуратуре.

Общая стоимость земель, изъятых из пользования ИХ «Мерефа» Института овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук на основании заявлений арбитражного управляющего, составляет более 13,5 млн. гривен. Площадь выбытых земель составила около 380 га.

В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконной схеме.

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