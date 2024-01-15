Банкротство с махинациями: в Харьковской области сообщили о подозрении арбитражному управляющему

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Неправовыми действиями ни право, ни справедливость не устанавливается» – Совет судей отреагировал на обыск в Днепровском райсуде Киева

Совет судей Украины призвал Государственное бюро расследований соблюдать требования закона и явиться на заседание ВСП 16 января.

При каких условиях мужчины в 2024 году имеют право получить пенсионное удостоверение, - ответ Пенсионного фонда

Право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа, в частности, в 2024 году – не менее 31 года.

БП ВС: Идя на риск с приобретением квартиры у лица, которое зарегистрировало право собственности, но по закону не могло такое право приобрести, конечный приобретатель несет риск наступления негативных последствий

В случае уступки банком права требования по кредитным и ипотечным договорам физическому лицу, в результате чего оно зарегистрировала право собственности на предмет ипотеки – недвижимое имущество и отступил в пользу третьего лица, ипотекодатель как владелец такого имущества вправе обратиться с иском о истребовании такого имущества, - Большая Палата Верховного Суда.

Ответчика можно освободить от уплаты судебного сбора из-за его финансового положения, - Большая Палата Верховного Суда

Отказ в освобождении от уплаты судебного сбора по тем основаниям, что такое лицо является ответчиком, наносит вред самой сущности права ответчика на доступ к суду, - БП ВС.

Водитель требовал взыскать с Патрульной полиции расходы на адвоката и 2 млн грн морального ущерба после того, как суд закрыл производство в связи с отсутствием состава админправонарушения, – что решил Верховный Суд

Закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины, - Верховный Суд.

  1. В Украине

Банкротство с махинациями: в Харьковской области сообщили о подозрении арбитражному управляющему

11:55, 15 января 2024
В Харьковской области арбитражный управляющий изъял из пользования госпредприятия земель на более 13,5 млн грн.
Банкротство с махинациями: в Харьковской области сообщили о подозрении арбитражному управляющему
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Харьковской области сообщено о подозрении арбитражному управляющему по факту злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в 2004 году решением суда Исследовательское хозяйство «Мерефа» Института овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук признано банкротом и открыта ликвидационная процедура. Ликвидатором назначен арбитражный управляющий, а ныне — уже подозреваемый в уголовном производстве.

«По данным следствия, во время исполнения своих служебных обязанностей в качестве ликвидатора он решил получить в частную собственность для себя, своей матери и других лиц земельные участки из числа находившихся в постоянном пользовании этого предприятия земель. Особая ценность указанных земель состоит в том, что они используются для проведения стационарных и производственных исследований.

Он достоверно знал, что для этого необходимо необходимое согласие Президиума академии аграрных наук Украины, однако этот важный момент «обошел», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что арбитражный управляющий использовал свое служебное положение, подготовил заявление, лично его подписал и скрепил печатью ИХ «Мерефа» и подал в государственную администрацию, в которой добровольно отказался от земельных участков.

«В это время должностные лица «сделали вид», что не увидели нарушения требований законодательства», - добавляют в прокуратуре.

Общая стоимость земель, изъятых из пользования ИХ «Мерефа» Института овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук на основании заявлений арбитражного управляющего, составляет более 13,5 млн. гривен. Площадь выбытых земель составила около 380 га.

В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконной схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова