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  1. В Україні

Банкрутство з махінаціями: на Харківщині повідомили про підозру арбітражному керуючому

11:55, 15 січня 2024
На Харківщині арбітражний керуючий вилучив з користування держпідприємства земель на понад 13,5 млн грн.
Банкрутство з махінаціями: на Харківщині повідомили про підозру арбітражному керуючому
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На Харківщині повідомлено про підозру арбітражному керуючому за фактом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у 2004 році рішенням суду Дослідне господарство «Мерефа» Інституту овочівництва та баштанництва Української академії аграрних наук визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого, а нині — вже підозрюваного у кримінальному провадженні.

«За даними слідства, під час виконання своїх службових обов’язків як ліквідатора він вирішив отримати у приватну власність для себе, своєї матері та інших осіб земельні ділянки з числа земель, які перебували в постійному користуванні цього підприємства. Особлива цінність вказаних земель полягає у тому, що вони використовуються для проведення стаціонарних і виробничих дослідів.

Він достовірно знав, що для цього потрібна необхідна згода Президії академії аграрних наук України, проте цей важливий момент «обійшов», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що арбітражний керуючий використав своє службове становище, підготував заяву, особисто її підписав та скріпив печаткою ДГ «Мерефа» та подав її до державної адміністрації, в якій добровільно відмовився від земельних ділянок.

«У цей час посадовці «зробили вигляд», що не побачили порушення вимог законодавства», - додають у прокуратурі.

Загальна вартість земель, вилучених із користування Дослідного господарства «Мерефа» Інституту овочівництва та баштанництва Української академії аграрних наук на підставі заяв арбітражного керуючого, складає понад 13,5 млн гривень. Площа вибутих земель склала майже 380 га.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які причетні до незаконної схеми.

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