Поліпшення ефективності та швидкості виконання рішень суду: які зміни до нормативно-правових актів набули чинності

У Мін’юсті повідомили про зміни до деяких нормативно-правових актів, що стосуються примусового виконання рішень.

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У Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції повідомили про зміни до деяких нормативно-правових актів, що стосуються примусового виконання рішень.

Там зазначають, що загалом ці нові закони спрямовані на поліпшення ефективності та швидкості виконання рішень суду та інших виконавчих документів, а також на забезпечення більш ефективного захисту прав та інтересів громадян.

Нещодавно набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації».

Цим законом внесено ряд змін, зокрема, викладено в новій редакції частину третю статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», якою встановлено, що виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа, на який накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до Закону «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Це дозволить забезпечити більш швидке та зручне виконання рішень суду та інших виконавчих документів.

У Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції зауважують, що згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» з 01.01.2024 підлягають примусовому виконанню накази Голови Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України або осіб, які виконують їхні обов’язки.

Також зазначається, що введено в дію Закон України «Про страхування» (далі – Закон № 1909-IX), який встановлює, що регулятором відносин у сфері страхування є Національний банк України. Рішення регулятора про призначення тимчасової адміністрації та відсторонення органів управління страховика від управління є виконавчим документом згідно зі статтею 57 Закону № 1909-IX.

До того ж, згідно зі статтею 122 Закону № 1909-IX, у разі якщо рішення регулятора про застосування до страховика заходу впливу у вигляді накладення штрафу протягом одного місяця з дня набрання ним чинності не було виконано або не було оскаржено у судовому порядку, таке рішення визнається виконавчим документом, підлягає оформленню регулятором відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» та може бути передано для примусового виконання згідно із законом як до органів державної виконавчої служби, так і до приватних виконавців. Такий саме порядок встановлено щодо рішення регулятора у разу його оскарження до адміністративного суду.

Рішення регулятора визнається виконавчим документом з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким підтверджено його законність і обґрунтованість, та підлягає оформленню регулятором відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» та передається до органів державної виконавчої служби або приватному виконавцю для примусового виконання згідно із законом.

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