Євро та долар просіли у ціні: курс в обмінниках

Долар подешевшав на 10 копійок, а євро – на 5.

Джерело фото: НТА

Станом на 15 січня, курс долара продовжує свій тренд зниження в обмінних пунктах України, відзначаючись падінням і на міжбанківському ринку. Готівковий обмін в банках свідчить про подешевшання американської валюти до гривні на 10 копійок, що призвело до середнього курсу 38,90 грн за долар. Продаж долара в банках можливий за курсом 38,20 грн за один долар.

Крім того, середній курс євро зазнав зниження на 5 копійок і становить 42,75 грн за євро. Вартість європейської валюти для продажу складає 42,00 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва курс долара продовжив свій спад, зменшившись на 3 копійки, до 38,87 грн за долар (продаж за 38,80 грн). Курс євро в обмінниках також зазнав зниження на 4 копійки і тепер становить 42,70 грн за євро (курс продажу – 42,55 грн за євро).

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