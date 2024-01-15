За яких умов чоловіки у 2024 року мають право отримати пенсійне посвідчення, - відповідь Пенсійного фонду

Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – не менше 31 року.

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Який пенсійний вік встановлено для чоловіків в 2024 році і за яких умов чоловіки у 2024 року мають право оформити пенсійну виплати та отримати пенсійне посвідчення? За яких умов чоловіком віком 60 років може вийти на пенсію на загальних умовах?

На ці питання Мінсоцполітики надало наступну відповідь.

Згідно із частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», починаючи з 1 січня 2018 право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – не менше 31 року.

Частиною четвертою статті 44 Закону визначено, що особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду видають пенсійні посвідчення.

Видача пенсійного посвідчення для пенсіонерів здійснюється безоплатно. Порядок видачі, зразок та форма пенсійного посвідчення затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 №26-1, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 04.12.2017 за №1464/31332 (зі змінами).

Автор: Наталя Мамченко

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