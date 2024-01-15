Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Неправовими діями ні право, ні справедливість не встановлюється» – РСУ відреагувала на обшук в Дніпровському райсуді Києва

Рада суддів України закликала Державне бюро розслідувань дотримуватися вимог закону та з’явитися на засідання ВРП 16 січня.

За яких умов чоловіки у 2024 року мають право отримати пенсійне посвідчення, - відповідь Пенсійного фонду

Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – не менше 31 року.

ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.

Водій вимагав стягнути з Патрульної поліції витрати на адвоката і 2 млн грн моральної шкоди після того, як суд закрив провадження в зв’язку з відсутністю складу адмінправопорушення, - що вирішив Верховний Суд

Закриття справи про адміністративне правопорушення через відсутність його складу свідчить про те, що позивача притягнуто до адміністративної відповідальності незаконно, а, крім того, відшкодування здійснюється незалежно від вини, - Верховний Суд.

  1. В Україні

Окупанти готуються розпочати новий наступ найближчими тижнями: в ISW проаналізували, чи можливі прориви

12:00, 15 січня 2024
Джерела стверджують, що росіяни готуються розпочати новий наступ у найближчі тижні, як тільки земля замерзне на сході та півдні України.
Окупанти готуються розпочати новий наступ найближчими тижнями: в ISW проаналізували, чи можливі прориви
Фото: Getty Images
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Є інформація, що російські окупанти готуються до нового наступу. Однак, за попередньою оцінкою, не зможуть здійснити оперативно значущі прориви. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Джерела стверджують, що росіяни готуються розпочати новий наступ у найближчі тижні, як тільки земля замерзне на сході та півдні України.

Російський літературний критик і теоретик альтернативної історії Сергій Переслєгін заявив, що окупанти розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію в Україні приблизно між 12 січня і 2 лютого після того, як земля замерзне і, ймовірно, після того, як українські війська «виснажаться» від оборони своїх позицій в Авдіївці та на східному (лівому) березі Херсонської області.

Він також висловив занепокоєння тим, що рф не має достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабних наступальних дій, які він прогнозує.

Російський військовий блогер заявив, що кількість окупантів на фронті дозволяє їм проводити локальні тактичні маневри, але навряд чи будуть оперативно значущі «прориви».

Він стверджував, що морозна погода впливає на російську та українську наземну активність, артилерію та безпілотні системи по всьому фронту, особливо на херсонському напрямку.

Ще один російський блогер заявив, що морози заважають російським військам проводити наземні операції та просуватися на північ від Вербового в західній частині Запорізької області.

Українське Південне оперативне командування повідомило, що російська авіація не може діяти на півдні України через погодні умови.

Колишній голова роскосмосу Рогозін заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області «гуде, як бджолиний вулик» через велику кількість українських безпілотників.

Він стверджував, що українські сили виділяють безпілотники для завдання ударів по кожній важливій цілі на заході Запорізької області, і що інтенсивне використання українських безпілотників ускладнює ротацію російського особового складу.

За попередньою оцінкою ISW, мінусові температури в Україні, ймовірно, наразі стримують операції на фронті, але, швидше за все, місцевість стане більш сприятливою для механізованої маневреної війни, оскільки земля замерзне.

Разом із тим аналітики продовжують оцінювати, що російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити й утримати ініціативу, незважаючи на зимові погодні умови і стан місцевості.

ISW також оцінює, що російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова