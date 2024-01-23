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$2000 за закрытие админдела: в Одессе задержан адвокат-бывший помощник судьи, фото

18:20, 23 января 2024
Адвокат обещал мужчине избежать ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
$2000 за закрытие админдела: в Одессе задержан адвокат-бывший помощник судьи, фото
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Одессе правоохранители задержали адвоката-бывшего помощника судьи, который требовал $2000 за закрытие административного дела. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что правозащитник обещал мужчине избежать ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

«Как установили оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями областной полиции, 28-летний адвокат-бывший помощник судьи, имея определенное влияние на работников районного городского суда, обещал помочь гражданину «решить» дело по ст. 130 КУоАП. За такую услугу правонарушитель должен был заплатить фигуранту 2000 долларов», – говорится в сообщении.

Задержан фигурант во время получения неправомерной выгоды. Пока ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Также правоохранители проводят следственные действия по установлению полного круга лиц, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.

В Департаменте добавили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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