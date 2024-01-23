В Карпатах сошла снежная лавина в 2160 кубических метров

В результате схода лавины, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Источник фото: 4sport

В Карпатах сошла снежная лавина объемом 2160 кубических метров. Об этом информирует Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.

По данным наблюдений, 23 января 2024 года во время лавинного дозора на маршруте Пожежевская - Данцеж - Говерла на Черногорском массиве специалисты Специализированной лавинной службы Пожежевская обнаружили съем лавины метельчатого снега. Отмечается, что лавина имела искусственное происхождение, и ее объем составлял 2160 кубических метров.

В результате природного явления не было зафиксировано жертв или материального ущерба.

Отмечается, что 20 января в этом регионе уже произошли сходы двух лавин с восточного склона горы Брескул, объемом 8250 кубических метров и 2025 кубических метров, однако они также не привели к жертвам или убыткам.

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