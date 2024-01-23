На Киевщине в девяти школах началась стажировка правоохранителей

В области приступили к стажировке офицеры службы образовательной безопасности.

Как сообщили в полиции области, в девяти школах Киевской области началась стажировка правоохранителей, которые прошли соответствующий курс обучения и ознакомились с особенностями работы в школах, а также системой защиты прав детей. Перед этим они прошли инструктаж в Главном управлении полиции Киевской области.

Полицейские снабжены бодикамерой, портативными рациями, металлоискателями, планшетами.

Офицер СОБ – это полицейский, который соответствующим приказом привлечен к охране публичной безопасности и порядка в определенном заведении общего среднего образования с соответствующими должностными обязанностями по созданию безопасной образовательной среды.

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