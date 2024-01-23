На Київщині у девʼяти школах розпочалось стажування правоохоронців

В області розпочали стажування офіцери служби освітньої безпеки.

Як повідомили у поліції області, у девʼяти школах Київщини розпочалось стажування правоохоронців, які пройшли відповідний курс навчання та ознайомилися з особливостями роботи у школах, а також системою захисту прав дітей. Перед цим вони пройшли інструктаж у Головному управлінні поліції Київської області.

Поліцейські забезпечені бодікамерою, портативними раціями, металошукачами, планшетами.

Офіцер СОБ – це поліцейський, який відповідним наказом залучений до охорони публічної безпеки та порядку у визначеному закладі загальної середньої освіти з відповідними посадовими обов’язками щодо створення безпечного освітнього середовища.

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