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  1. В Україні

У Києві завершилися аварійно-рятувальні роботи після ракетного обстрілу

17:51, 23 січня 2024
Майже 200 рятувальників та десятки техніки ліквідовували наслідки ракетної атаки на Київ.
У Києві завершилися аварійно-рятувальні роботи після ракетного обстрілу
Джерело фото: МВС
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Українські рятувальники успішно завершили аварійно-рятувальні операції в Києві, що постраждав від ракетного удару 23 січня. За звітом пресслужби МВС України, при виконанні цих завдань залучалося практично 200 бійців Державної служби з надзвичайних ситуацій та рятувальної техніки.

Було забезпечено координацію зусиль рятувальників на різних локаціях, які постраждали внаслідок ворожого нападу. За даними МВС, в Святошинському, Печерському та Солом'янському районах столиці надійшло 176 повідомлень про вибухи та загоряння.

На місцях прильотів роботу проводили майже 200 рятувальників та 40 одиниць техніки. Внаслідок атаки 22 особи отримали травми, з них 4 дітей. 12 постраждалих були госпіталізовані, а рятувальники успішно евакуювали та врятували 55 осіб.

Спеціалісти психологічної служби ДСНС надали підтримку приблизно 80 постраждалим. У результаті ракетного удару пошкоджено 28 об'єктів, включаючи житлові будинки, медичні установи, навчальні заклади та транспортні засоби.

Раніше ми писали, що у Святошинському районі Києва у квартирі виявили боєголовку ракети, що не здетонувала.

Додамо, що Київ був атакований балістичними та крилатими ракетами.

Також у Харкові росіяни влучили в газопровід.

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