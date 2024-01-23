У Харкові росіяни влучили в газопровід: Нафтогаз повідомив ситуацію

У Харкові спеціалісти розпочали ліквідацію аварії на газопроводі.

Фото: korrespondent.net

У вівторок, 23 січня, російські окупанти під час атаки на Харків влучили в газопровід середнього тиску. Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Зазначається, що упродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було.

«Аварійно-диспетчерські бригади Газмережі одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків, загоряння зупинили», - сказано у повідомленні.

У Нафтогазі додають, що доставка газу до осель харків'ян відновиться одразу ж після усунення всіх наслідків російської атаки та проведення ремонтних робіт.

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