В Харькове россияне попали в газопровод: Нафтогаз сообщил ситуацию

В Харькове специалисты приступили к ликвидации аварии на газопроводе.

Фото: korrespondent.net

Во вторник, 23 января, российские оккупанты во время атаки на Харьков попали в газопровод среднего давления. Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Отмечается, что за эту зиму аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было.

«Аварийно-диспетчерские бригады Газсети сразу приступили к ликвидации аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий, возгорание остановили», - говорится в сообщении.

В Нафтогазе добавляют, что доставка газа в дома харьковчан возобновится сразу же после устранения всех последствий российской атаки и проведения ремонтных работ.

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