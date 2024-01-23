У Харкові через ракетний удар повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, — мер Терехов

Рятувальники розбирають завали, щоб знайти постраждалих.

Через ранковий обстріл 23 січня у Харкові повністю зруйновано підʼїзд багатоквартирного будинку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що частину Київського району знеструмлено. Рятувальники розбирають завали в багатоквартирному будинку, щоб знайти постраждалих.

«У результаті ранкових обстрілів є повне руйнування під'їзду багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, щоб знайти під ними людей. Також в одній із постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів», - розповів Терехов.

Також ми писали, що через ракетний удар є пошкодження у трьох районах Києва.

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