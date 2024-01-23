В Харькове из-за ракетного удара полностью разрушен подъезд многоквартирного дома, — мэр Терехов

Спасатели разбирают завалы, чтобы обнаружить пострадавших.

Из-за утреннего обстрела 23 января в Харькове полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Он отметил, что часть Киевского района обесточена. Спасатели разбирают завалы в многоквартирном доме, чтобы обнаружить пострадавших.

«В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, отчасти воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов», – рассказал Терехов.

Также мы писали, что из-за ракетного удара есть повреждения в трех районах Киева.

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