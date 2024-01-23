Ракетний удар по Києву: є пошкодження у трьох районах, горять будівлі та автівки, перші фото наслідків

У вівторок, 23 січня, близько сьомої години ранку в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупанти нанесли удари крилатими ракетами.
Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі Києва зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Попередньо, є пошкодження дитячого садочку та одного з будинків.
Вже відомо про одного пораненого.
Тим часом міський голова Віталій Кличко поінформував ще й про кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район столиці.
«У Святошинському районі палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка. У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Наразі інформації про постраждалих немає. Є звернення до медиків за іншою адресою в Соломʼянському районі. У Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце. Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі», — зазначив він.
Кличко також повідомив про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце.
Мер згодом додав, що у Печерському районі гасять пожежу в нежитловій будівлі.
«Інформація про влучання в дитсадок у Святошинському не підтвердилася. Поруч з приміщенням закладу палають автівки», — зазначив Кличко.
Наслідки ракетного удару по Солом'янському району Києва:
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