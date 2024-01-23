Ракетний удар по Києву: є пошкодження у трьох районах, горять будівлі та автівки, перші фото наслідків

Відомо про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі.

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У вівторок, 23 січня, близько сьомої години ранку в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупанти нанесли удари крилатими ракетами.

Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі Києва зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Попередньо, є пошкодження дитячого садочку та одного з будинків.

Вже відомо про одного пораненого.

Тим часом міський голова Віталій Кличко поінформував ще й про кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район столиці.

«У Святошинському районі палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка. У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Наразі інформації про постраждалих немає. Є звернення до медиків за іншою адресою в Соломʼянському районі. У Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце. Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі», — зазначив він.

Кличко також повідомив про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце.

Мер згодом додав, що у Печерському районі гасять пожежу в нежитловій будівлі.

«Інформація про влучання в дитсадок у Святошинському не підтвердилася. Поруч з приміщенням закладу палають автівки», — зазначив Кличко.

Наслідки ракетного удару по Солом'янському району Києва:

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