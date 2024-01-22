Суд відправив Романа Гринкевича під варту з альтернативою застави в розмірі 500 млн гривень

У Києві суд відправив Гринкевича-молодшого під варту у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ.

Фото: suspilne.media

У понеділок, 22 січня, Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, який фігурує у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ, під варту до 17 березня з можливістю внести заставу понад 500 мільйонів гривень, передає «Суспільне».

Сторона захисту наголосила, що завтра подаватиме апеляцію на рішення суду.

Підозрюваному інкриміновано участь у злочинній організації та шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України).

Роман Гринкевич — п’ятий підозрюваний у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Як ми писали, 22 січня правоохоронці затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа. Також з'явилося відео затримання Романа Гринкевича.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

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