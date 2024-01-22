«Є дійсно складнощі», – Зеленський розповів про результати зустрічі урядовців з бізнесменами

Зеленський закликав провести наради для вирішення спірних питань між урядовцями, бізнесом та правоохоронцями.

Джерело фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів про дискусію, яка відбулася у понеділок, 22 січня, між представниками уряду та вітчизняного бізнесу.

«Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є дійсно складнощі», - відзначив президент. За його словами, важливо розглядати усі погляди і знаходити оптимальні рішення для подолання проблем.

Він також повідомив, що детально ознайомився з усіма аспектами обговорення та закликав провести необхідні наради для вирішення всіх труднощів між урядовцями, бізнесом та правоохоронцями. Президент висловив надію, що в результаті цих зусиль буде досягнуто конструктивного рішення, яке врахує інтереси всіх сторін.

«У кожного може бути свій погляд, але в час війни ми всі маємо бути об'єднані одним завданням - міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки», - підкреслив глава держави, додавши, що всі отримані результати і рішення будуть представлені на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.