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На голову НАЗК претендує Агія Загребельська, яка внесена НАЗК до Реєстру корупціонерів, і працює у НАЗК

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська очолює напрям мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК і одночасно внесена НАЗК до Реєстру корупціонерів.

Керівник наукової установи не зможе очолювати її більше двох строків підряд і більше 10 років, – проект Кабмін

Кабмін пропонує обмежити керівників наукових установ строком перебування на керівних посадах.

Домашнє насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і до аборту виключать з переліку статей, провадження за якими може відбуватися у формі приватного обвинувачення

Народні депутати пропонують виключити з переліку статей Кримінального кодексу, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, статті про домашнє насильство, примушування до аборту, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

  1. В Україні

На Сумщині голова правління ОСББ підозрюється в привласненні 642 тисяч гривень

09:16, 23 січня 2024
Підозрювана голова правління ОСББ привласнила кошти за комунальні послуги мешканців багатоповерхівки.
На Сумщині голова правління ОСББ підозрюється в привласненні 642 тисяч гривень
Джерело фото: Сумська обласна прокуратура
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У Сумській області голову правління ОСББ підозрюють у привласненні суми в розмірі 642 тисяч гривень. За інформацією Охтирської окружної прокуратури, 19 січня 2024 року повідомлено про підозру голові правління одного з місцевих об'єднань співвласників багатоквартирного будинку у місті Охтирка за фактом привласнення та розтрати чужого майна.

За даними слідства, підозрювана, маючи доступ до банківських рахунків ОСББ, де знаходилися кошти мешканців для сплати комунальних послуг, не заявивши про це іншим членам об'єднання та порушуючи статут, привласнила собі та витратила на свій розсуд 642 тисячі гривень.

Дії підозрюваної кваліфікуються за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). За цим статтям їй загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років.

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