На Сумщині голова правління ОСББ підозрюється в привласненні 642 тисяч гривень

Підозрювана голова правління ОСББ привласнила кошти за комунальні послуги мешканців багатоповерхівки.

Джерело фото: Сумська обласна прокуратура

У Сумській області голову правління ОСББ підозрюють у привласненні суми в розмірі 642 тисяч гривень. За інформацією Охтирської окружної прокуратури, 19 січня 2024 року повідомлено про підозру голові правління одного з місцевих об'єднань співвласників багатоквартирного будинку у місті Охтирка за фактом привласнення та розтрати чужого майна.

За даними слідства, підозрювана, маючи доступ до банківських рахунків ОСББ, де знаходилися кошти мешканців для сплати комунальних послуг, не заявивши про це іншим членам об'єднання та порушуючи статут, привласнила собі та витратила на свій розсуд 642 тисячі гривень.

Дії підозрюваної кваліфікуються за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). За цим статтям їй загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років.

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