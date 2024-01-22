Мінкульт оголосив членів нової наглядової ради Українського культурного фонду

За результатами інтернет-голосування визначено переможців від закладів культури та громадських об'єднань.

Джерело фото: mcip.gov.ua

У Міністерстві культури та інформаційної політики України оприлюднили імена переможців інтернет-голосування за представників нової наглядової ради Українського культурного фонду від закладів культури та громадських організацій. Про це повідомляє офіційна пресслужба відомства.

У результаті рейтингового інтернет-голосування за кандидатів від закладів культури найвищу кількість голосів отримали Олександр Книга, директор і художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша (72 голоси), та Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні (Меморіальний комплекс) (67 голосів).

У категорії представників громадських об'єднань переможцями стали Володимир Воробей, директор товариства «ППВ Межі знань», з набраними 57 голосами, та Богдан Логвиненко, голова громадської організації «Українер», який зібрав 56 голосів.

Зазначається, що рейтингове інтернет-голосування за представників Наглядової ради Українського культурного фонду від громадських об'єднань та закладів культури проводилося з 8 січня по 22 січня на офіційному веб-порталі Міністерства культури та інформаційної політики.

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