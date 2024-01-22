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  1. В Україні

Кабмін виділив Міноборони додаткові 657 млн гривень на потреби військових

20:46, 22 січня 2024
Від 1 до 10 млн гривень отримають військові бригади в залежності від участі у бойових діях та чисельності особового складу.
Кабмін виділив Міноборони додаткові 657 млн гривень на потреби військових
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Кабінет Міністрів виділив фінансову допомогу для термінових потреб бойових бригад, спрямовуючи кошти з резервного фонду державного бюджету. Уряд призначив Міністерству оборони суму в розмірі 657 мільйонів гривень, з якої 10,7 мільйонів гривень передбачено Державній спеціальній службі транспорту. Крім того, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони виділено 10,524 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Міністерство оборони планує витратити ці кошти на придбання техніки та озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв'язку, виробництво боєприпасів, а також на ремонт та утримання техніки, а також на запасні та комплектуючі частини.

Кожна з бойових бригад формує індивідуальні потреби, і Генеральний штаб Збройних Сил України розподілить виділені кошти, керуючись принципами, такими як пріоритет для військових частин, що беруть участь у безпосередніх бойових діях, та врахування організаційної структури та чисельності особового складу. Так, бригади військових частин отримають від 1 до 10 мільйонів гривень.

Міністерство оборони відзначає, що видача цих коштів з резервного фонду пов'язана із змінами в адмініструванні «військового ПДФО» у 2024 році. Новий механізм передбачає, що 10% від частини військового податку на доходи фізичних осіб, яка зараховується до державного бюджету, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку. Цей механізм діятиме з лютого місяця, і тому уряд виділив кошти з резервного фонду для тимчасового покриття фінансового розриву у січні. Заступник Міністра оборони Юрій Джигир пояснив, що забезпечення військовослужбовців необхідними ресурсами – це неперервний процес, і видача коштів здійснюється для забезпечення цієї безперервності.

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