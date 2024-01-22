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  1. В Украине

Кабмин выделил Минобороны дополнительные 657 млн гривен на нужды военных

20:46, 22 января 2024
От 1 до 10 млн гривен получат военные бригады в зависимости от участия в боевых действиях и численности личного состава.
Кабмин выделил Минобороны дополнительные 657 млн гривен на нужды военных
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Кабинет Министров выделил финансовую помощь для срочных нужд боевых бригад, направляя средства из резервного фонда государственного бюджета. Правительство назначило Министерству обороны сумму в размере 657 миллионов гривен, из которой 10,7 миллионов гривен предусмотрено Государственной специальной службе транспорта. Кроме того, Главному управлению разведки Министерства обороны выделено 10,524 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Министерство обороны планирует потратить эти средства на приобретение техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, производство боеприпасов, а также на ремонт и содержание техники, а также на запасные и комплектующие части.

Каждая из боевых бригад формирует индивидуальные потребности, и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины распределит выделенные средства, руководствуясь принципами, такими как приоритет для воинских частей, участвующих в непосредственных боевых действиях, и учет организационной структуры и численности личного состава. Так, бригады воинских частей получат от 1 до 10 миллионов гривен.

Министерство обороны отмечает, что выдача этих средств из резервного фонда связана с изменениями в администрировании "военного НДФЛ" в 2024 году. Новый механизм предусматривает, что 10% от части военного налога на доходы физических лиц, которая зачисляется в государственный бюджет, автоматически будет возвращаться военным частям пропорционально уплаченному ими налогу. Этот механизм будет действовать с февраля месяца, и поэтому правительство выделило средства из резервного фонда для временного покрытия финансового разрыва в январе. Заместитель Министра обороны Юрий Джигир объяснил, что обеспечение военнослужащих необходимыми ресурсами - это непрерывный процесс, и выдача средств осуществляется для обеспечения этой непрерывности.

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