Германия и Франция обвиняют друг друга в недостаточном обеспечении Украины оружием

Канцлер Германии и президент Франции обсудят финансовую поддержку Украины.

Источник фото: АрмияInform

Страны Европейского Союза, включая Германию и Францию, обвиняют друг друга в том, что они недостаточно обеспечивают Украину оружием, а это грозит разрыву единства блока в решающий момент войны. Президент Украины Владимир Зеленский недавно призвал союзников обеспечить страну финансированием, предупреждая, что невыполнение этого поручения может обострить риски безопасности для Запада. Об этом сообщает Bloomberg.

Споры между странами ЕС появились в самое непростое время для Украины, когда существует угроза колебания поддержки из-за задержек в финансовой помощи стоимостью более 100 миллиардов долларов США и ЕС.

Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят этот вопрос в понедельник в Берлине. Германия выражает поддержку идеи об обзоре финансовой и военной помощи Украине от государств-членов ЕС, что может способствовать ответственному использованию ресурсов.

Переговоры о проведении аудита под руководством Германии предназначены для предоставления лучшей видимости поддержки, которую Украина может ожидать в 2024 году. Это становится дополнительно важным в контексте того, что задержка финансирования США может привести к дефициту в бюджете Киева уже в марте.

Несмотря на взаимные обвинения, некоторые страны-члены ЕС, такие как Германия выделила Украине на двустороннюю поддержку 8 миллиардов евро, а Нидерланды выделят более 2 миллиардов евро. Восточные страны ЕС, которые активно использовали свои запасы оружия в поддержку Украины в начале конфликта, призывают других союзников присоединиться к совместным усилиям.

Европейская помощь Украине становится ключевой, поскольку финансирование США остается блокированным в Конгрессе. Растущее напряжение в украинском обществе и неопределенность в поддержке от европейских союзников требуют решительных действий и общей стратегии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.