россия распространяет дезинформацию о якобы усиленной «вассальной зависимости» Украины от США.

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Директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин выдвинул новую волну ИПСО в отношении властей США и их влияния на Украину, указывая на якобы усиленную «вассальную зависимость Киева от Вашингтона». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По словам главы российской разведки, Соединенные Штаты, в рамках стратегии «тотальной вассализации» Украины, начали формирование колониальной администрации, в которую входят украинцы, получившие обучение на западе. Нарышкин также утверждает, что «американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных структурах».

Центр противодействия дезинформации считает, что россия начала новое информационное наступление на Украину, используя тактику «против всех». В рамках этой информационной кампании планируется распространение нарративов, что Украина «не имеет субъектности и является лишь пешкой Запада в войне против россии, не стремится к миру», а также «Запад несет угрозу мировому порядку» и тому подобное.

Цель этих нарративов, по данным Центра, заключается в «обострении напряженности в украинском обществе, разрушении единства, подрыве доверия к власти и нейтрализации поддержки от зарубежных партнеров, а также ослаблении помощи Киеву».

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