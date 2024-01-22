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Скандал с закупками для курсантов, – в КНУ Шевченко ответили, покупали ли хек замороженный по 333 грн

19:19, 22 января 2024
В КНУ имени Тараса Шевченко заявили, что в центрах питания Университета проводят внутреннюю проверку по закупкам питания для курсантов.
Скандал с закупками для курсантов, – в КНУ Шевченко ответили, покупали ли хек замороженный по 333 грн
Источник фото: Министерство обороны Украины
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В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко продолжается внутренняя проверка по скандалу в медиа относительно завышенной стоимости закупок продуктов для питания военнослужащих и курсантов университетских центров питания. Об этом сообщили на официальном сайте университета.

Отмечается, что КНУ имени Тараса Шевченко уже длительное время обеспечивает услуги по питанию для Министерства обороны Украины. Все контракты проходят тендерные процедуры через систему Prozorro. Последний контракт, согласно сообщению, был заключен 28 декабря 2023 года и охватывал публичные закупки.

В заявлении также указано, что университет придерживается требований Постановления Кабинета Министров Украины, которое регулирует публичные закупки во время действия военного положения. Комиссия, в состав которой входят представители различных отделов, осуществляет контроль и согласовывает закупки продуктов питания в соответствии с еженедельной "Раскладкой продуктов".

Относительно конкретных цен на продукты, университет разъясняет:

  • Относительно заявленной в Каталоге КНУ стоимости на "Хек замороженный" по цене в 333 грн, то подчеркиваем, что это досадная техническая ошибка в документе, и по такой цене не было закуплено ни одного килограмма этой продукции. Зато в 2023 году цены, по которым проводились поставки хека, составляли 100 грн/кг (без НДС) от ООО "Флагман Сифуд" и 97,5 грн/кг (без НДС) от ООО "ТД "Первая мясная гильдия".
  • Было подготовлено соответствующее обращение в Департамент ресурсного обеспечения Министерства обороны Украины с просьбой заключить дополнительное соглашение на корректировку ошибочно заявленной цены по этой позиции в соответствии с рыночной ценой в 93,00 грн. Стоит также отметить, что в Каталоге КНУ сразу было заявлено еще две позиции по хеку замороженному по цене 123 грн/кг и 230 грн/кг.  Изменения в каталоге будут отражены с 01 января 2024 года. На сегодня дополнительное соглашение подписано обеими сторонами.
  • По позиции "Вода питьевая", то цена, предусмотренная в Каталоге КНУ, составляет 8,00 грн. Учитывая среднюю цену по данным Госстата на минеральную воду - 22 грн, стоимость, указанная Университетом в документах, является должным образом обоснованной. При этом для рациона курсантов, которые находятся в стационарных условиях, такая вода вообще не закупается.
  • Что касается информации о завышенных ценах на питание одного человека в сутки по сравнению с другими фирмами-участниками тендеров - "Гранд консалт" (117,84 грн/сутки) и "Трейд лайнс ритейл" (105,98 грн/сутки), то по данным из открытых источников, в частности, системы Prozorro, заключенные контракты на поставку продуктов питания для военных указанными фирмами отсутствуют.

В ответе на сравнение цен на питание одного человека в сутки с другими фирмами-участниками тендеров, университет указывает, что контрактов на поставку продуктов питания для военных от указанных фирм вообще не было заключено, согласно данным Prozorro.

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