Скандал із закупівлями для курсантів, – у КНУ Шевченка відповіли, чи купували хек заморожений по 333 грн

В КНУ імені Тараса Шевченка заявили, що у центрах харчування Університету проводять внутрішню перевірку щодо закупівель харчування для курсантів.

Джерело фото: Міністерство оборони України

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка триває внутрішня перевірка щодо скандалу в медіа щодо завищеної вартості закупівель продуктів для харчування військовослужбовців та курсантів університетських центрів харчування. Про це повідомили на офіційному сайті університету.

Зазначається, що КНУ імені Тараса Шевченка вже тривалий час забезпечує послуги з харчування для Міністерства оборони України. Усі контракти проходять тендерні процедури через систему Prozorro. Останній контракт, згідно з повідомленням, був укладено 28 грудня 2023 року та охоплював публічні закупівлі.

У заяві також вказано, що університет дотримується вимог Постанови Кабінету Міністрів України, яка регулює публічні закупівлі під час дії воєнного стану. Комісія, до складу якої входять представники різних відділів, здійснює контроль та погоджує закупівлі продуктів харчування відповідно до щотижневої «Розкладки продуктів».

Щодо конкретних цін на продукти, університет роз'яснює:

Щодо заявленої у Каталозі КНУ вартості на «Хек заморожений» за ціною у 333 грн, то наголошуємо, що це прикра технічна помилка в документі, і за такою ціною не було закуплено жодного кілограма цієї продукції. Натомість у 2023 році ціни, за якими проводилося постачання хека, становили 100 грн/кг (без ПДВ) від ТОВ «Флагман Сіфуд» та 97,5 грн/кг (без ПДВ) від ТОВ «ТД «Перша м'ясна гільдія».

Було підготовлено відповідне звернення до Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України з проханням укласти додаткову угоду на коригування помилково заявленої ціни за цією позицією відповідно до ринкової ціни у 93,00 грн. Варто також зазначити, що у Каталозі КНУ відразу було заявлено ще дві позиції щодо хека замороженого за ціною 123 грн/кг та 230 грн/кг. Зміни в каталозі будуть відображені з 01 січня 2024 року. На сьогодні додаткова угода підписана обома сторонами.

Щодо позиції «Вода питна», то ціна, яка передбачена у Каталозі КНУ, становить 8,00 грн. Враховуючи середню ціну за даними Держстату на мінеральну воду – 22 грн, вартість, вказана Університетом у документах, є належно обґрунтованою. При цьому для раціону курсантів, які знаходяться в стаціонарних умовах, така вода взагалі не закуповується.

Щодо інформації про завищені ціни на харчування однієї особи на добу у порівнянні з іншими фірмами-учасниками тендерів – «Гранд консалт» (117,84 грн/доба) та «Трейд лайнс рітейл» (105,98 грн/доба), то за даними з відкритих джерел, зокрема, системи Prozorro, укладені контракти на постачання продуктів харчування для військових вказаними фірмами відсутні.

У відповіді на порівняння цін на харчування однієї особи на добу з іншими фірмами-учасниками тендерів, університет вказує, що контрактів на постачання продуктів харчування для військових від зазначених фірм взагалі не було укладено, згідно з даними Prozorro.

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