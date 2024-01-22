росія запустила нову хвилю ІПСО щодо «втрати» Україною суб'єктності через вплив США

росія поширює дезінформацію про нібито посилену «васальну залежність» України від США.

Джерело фото: ukrinform

Директор російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін висунув нову хвилю ІПСО щодо влади США та їхнього впливу на Україну, вказуючи на нібито посилену «васальну залежність Києва від Вашингтона». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами глави російської розвідки, Сполучені Штати, в рамках стратегії «тотальної васалізації» України, розпочали формування колоніальної адміністрації, в яку входять українці, які отримали навчання на заході. Наришкін також стверджує, що «американські радники вже представлені в усіх ключових українських державних структурах».

Центр протидії дезінформації вважає, що росія розпочала новий інформаційний наступ на Україну, використовуючи тактику «проти всіх». В рамках цієї інформаційної кампанії планується розповсюдження наративів, що Україна «не має суб’єктності та є лише пішаком Заходу у війні проти росії, не прагне до миру», а також «Захід несе загрозу світовому порядку» тощо.

Мета цих наративів, за даними Центру, полягає в «загостренні напруженості в українському суспільстві, руйнуванні єдності, підірванні довіри до влади та нейтралізації підтримки від закордонних партнерів, а також послабленні допомоги Києву».

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