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Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

Суддя отримав адвокатське свідоцтво, а після цього отримав дисциплінарну справу

Суддю з Полтавщини звинувачують у порушенні вимог щодо несумісності.

Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, - Верховний Суд

При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

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росія запустила нову хвилю ІПСО щодо «втрати» Україною суб'єктності через вплив США

21:35, 22 січня 2024
росія поширює дезінформацію про нібито посилену «васальну залежність» України від США.
росія запустила нову хвилю ІПСО щодо «втрати» Україною суб'єктності через вплив США
Джерело фото: ukrinform
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Директор російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін висунув нову хвилю ІПСО щодо влади США та їхнього впливу на Україну, вказуючи на нібито посилену «васальну залежність Києва від Вашингтона». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами глави російської розвідки, Сполучені Штати, в рамках стратегії «тотальної васалізації» України, розпочали формування колоніальної адміністрації, в яку входять українці, які отримали навчання на заході. Наришкін також стверджує, що «американські радники вже представлені в усіх ключових українських державних структурах».

Центр протидії дезінформації вважає, що росія розпочала новий інформаційний наступ на Україну, використовуючи тактику «проти всіх». В рамках цієї інформаційної кампанії планується розповсюдження наративів, що Україна «не має суб’єктності та є лише пішаком Заходу у війні проти росії, не прагне до миру», а також «Захід несе загрозу світовому порядку» тощо.

Мета цих наративів, за даними Центру, полягає в «загостренні напруженості в українському суспільстві, руйнуванні єдності, підірванні довіри до влади та нейтралізації підтримки від закордонних партнерів, а також послабленні допомоги Києву».

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