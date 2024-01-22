Німеччина та Франція обвинувачують одна одну в недостатньому забезпеченні України зброєю

Канцлер Німеччини та президент Франції обговорять фінансову підтримку України.

Джерело фото: АрміяInform

Країни Європейського Союзу, включаючи Німеччину та Францію, звинувачують одна одну у тому, що вони недостатньо забезпечують Україну зброєю, а це загрожує розриву єдності блоку в рішучий момент війни. Президент України Володимир Зеленський недавно закликав союзників забезпечити країну фінансуванням, попереджаючи, що невиконання цього доручення може загострити безпекові ризики для Заходу. Про це повідомляє Bloomberg.

Суперечки між країнами ЄС з'явилися в найнепростіший час для України, коли існує загроза коливання підтримки через затримки у фінансовій допомозі вартістю понад 100 мільярдів доларів США та ЄС.

Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон обговорять це питання в понеділок в Берліні. Німеччина висловлює підтримку ідеї про огляд фінансової та військової допомоги Україні від держав-членів ЄС, що може сприяти відповідальному використанню ресурсів.

Переговори про проведення аудиту під керівництвом Німеччини призначені для надання кращої видимості підтримки, яку Україна може очікувати у 2024 році. Це стає додатково важливим у контексті того, що затримка фінансування США може призвести до дефіциту в бюджеті Києва вже у березні.

Незважаючи на взаємні звинувачення, деякі країни-члени ЄС, такі як Німеччина виділила Україні на двосторонню підтримку 8 мільярдів євро, а Нідерланди виділять понад 2 мільярди євро. Східні країни ЄС, які активно використовували свої запаси зброї на підтримку України на початку конфлікту, закликають інших союзників приєднатися до спільних зусиль.

Європейська допомога Україні стає ключовою, оскільки фінансування США залишається блокованим у Конгресі. Зростаюча напруга в українському суспільстві та невизначеність у підтримці від європейських союзників вимагають рішучих дій та спільної стратегії.

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