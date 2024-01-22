Минкульт объявил членов нового наблюдательного совета Украинского культурного фонда

По результатам интернет-голосования определены победители от учреждений культуры и общественных объединений.

Источник фото: mcip.gov.ua

В Министерстве культуры и информационной политики Украины обнародовали имена победителей интернет-голосования за представителей нового наблюдательного совета Украинского культурного фонда от учреждений культуры и общественных организаций. Об этом сообщает официальная пресс-служба ведомства.

В результате рейтингового интернет-голосования за кандидатов от учреждений культуры наивысшее количество голосов получили Александр Книга, директор и художественный руководитель Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Н. Кулиша (72 голоса), и Юрий Савчук, генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне (Мемориальный комплекс) (67 голосов).

В категории представителей общественных объединений победителями стали Владимир Воробей, директор общества "ППВ Границы знаний", с набранными 57 голосами, и Богдан Логвиненко, председатель общественной организации "Украинэр", который собрал 56 голосов.

Отмечается, что рейтинговое интернет-голосование за представителей Наблюдательного совета Украинского культурного фонда от общественных объединений и учреждений культуры проводилось с 8 января по 22 января на официальном веб-портале Министерства культуры и информационной политики.

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