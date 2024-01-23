На Сумщине председатель правления ОСМД подозревается в присвоении 642 тысяч гривен

Подозреваемая председатель правления ОСМД присвоила средства за коммунальные услуги жителей многоэтажки.

Источник фото: Сумская областная прокуратура

В Сумской области председателя правления ОСМД подозревают в присвоении суммы в размере 642 тысяч гривен. По информации Ахтырской окружной прокуратуры, 19 января 2024 года сообщено о подозрении председателю правления одного из местных объединений совладельцев многоквартирного дома в городе Ахтырка по факту присвоения и растраты чужого имущества.

По данным следствия, подозреваемая, имея доступ к банковским счетам ОСМД, где находились средства жителей для оплаты коммунальных услуг, не заявив об этом другим членам объединения и нарушая устав, присвоила себе и потратила по своему усмотрению 642 тысячи гривен.

Действия подозреваемой квалифицируются по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением). По этим статьям ей грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

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