«Есть действительно сложности», – Зеленский рассказал о результатах встречи чиновников с бизнесменами

Зеленский призвал провести совещания для решения спорных вопросов между чиновниками, бизнесом и правоохранителями.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о дискуссии, которая состоялась в понедельник, 22 января, между представителями правительства и отечественного бизнеса.

"Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности", - отметил президент. По его словам, важно рассматривать все взгляды и находить оптимальные решения для преодоления проблем.

Он также сообщил, что подробно ознакомился со всеми аспектами обсуждения и призвал провести необходимые совещания для решения всех трудностей между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Президент выразил надежду, что в результате этих усилий будет достигнуто конструктивное решение, которое учтет интересы всех сторон.

"У каждого может быть свой взгляд, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей - прочностью Украины, силой нашего общества, нашей экономики", - подчеркнул глава государства, добавив, что все полученные результаты и решения будут представлены на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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