Суд отправил Романа Гринкевича под стражу с альтернативой залога в размере 500 млн гривен

В Киеве суд отправил Гринкевича-младшего под стражу по делу о закупке некачественной одежды для ВСУ.

Фото: suspilne.media

В понедельник, 22 января, Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, фигурирующий по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ, под стражу до 17 марта 2024 с возможностью внести залог более 500 миллионов гривен, передает «Суспільне».

Подозреваемому инкриминировано участие в преступной организации и мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Роман Гринкевич – пятый подозреваемый в участии в преступной группировке и мошенничестве в рамках дела о поставках некачественной одежды для ВСУ.

Как мы сообщали, 22 января правоохранители задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа. Также появилось видео задержания Романа Гринкевича.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны и членам преступной организации, нанесшим госбюджету ущерб почти на миллиард гривен. Их разоблачили на оборудках с закупками одежды и белья для ВСУ.

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