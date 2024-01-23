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  1. В Украине

Ракетный удар по Киеву: есть повреждения в трех районах, горят здания и автомобили, первые фото последствий

08:00, 23 января 2024
Известно о возгорании в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе.
Ракетный удар по Киеву: есть повреждения в трех районах, горят здания и автомобили, первые фото последствий
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Во вторник, 23 января, около семи часов утра в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами.

В результате ракетного удара в Святошинском районе Киева зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Предварительно есть повреждения детского сада и одного из домов.

Уже известно об одном раненом.

Между тем, городской голова Виталий Кличко проинформировал еще и о нескольких вызовах экстренных служб в Соломенский район столицы.

«В Святошинском районе пылает здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в здание детсада. В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет. Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе. В Печерском районе попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место. Пока одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе», — отметил он.

Кличко также сообщил о возгорании в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место.

Мэр впоследствии добавил, что в Печерском районе тушат пожар в нежилом здании.

«Информация о попадании в детсад в Святошинском не подтвердилась. Рядом с помещением заведения горят автомобили», — отметил Кличко.

Последствия ракетного удара по Соломенскому району Киева:

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