Какие изменения ждут украинцев в плановых налоговых проверках ГНС: подробности

Плановые проверки бизнеса и налогоплательщиков, предоставляющих финансовые услуги, начинаются через 30 дней после обнародования обновленного плана-графика.

Северное межрегиональное управление ГНС по крупным налогоплательщикам обращает внимание на важные изменения, внесенные Законом Украины от 9 ноября 2023 №3453-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отмены моратория на проведение налоговых проверок". Указанные изменения, вступившие в силу с 8 декабря 2023 года, касаются проведения налоговых проверок с 1 декабря 2023 года.

В соответствии с пп. 69.2-2 подразд. 10 разд. XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, документальные и фактические проверки могут проводиться во время действия военного положения только при условии наличия безопасных условий для их проведения. Это охватывает безопасный доступ к территориям, помещениям и другому имуществу, которое используется для хозяйственной деятельности или является объектами налогообложения, а также к документам и информации, связанной с исчислением и уплатой налогов.

При открытии документальных и фактических проверок, которые не могут быть завершены в связи с обстоятельствами, предусмотренными указанными положениями, или в случае представления налогоплательщиками сообщений и учета требований закона, такие проверки могут быть временно приостановлены по решению руководителя контролирующего органа.

Обстоятельства, которые приводят к приостановлению, не влияют на сроки проведения проверок, которые подлежат восстановлению по завершению действия таких обстоятельств. Документы, направленные в электронный кабинет, считаются врученными налогоплательщику в соответствии с требованиями законодательства.

Указанные изменения также учитывают отмену моратория на налоговые проверки и устанавливают процедуры их проведения в военный период.

В соответствии с подпунктом 69.35-1 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, введен временный мораторий с 1 декабря 2023 года на проведение ряда видов налоговых проверок, что важно учесть для налогоплательщиков:

- Документальные проверки плательщиков единого налога первой и второй групп будут приостановлены до 1 декабря 2024 года, за исключением ситуаций, связанных с прекращением предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя и проверок по их обращению.

- Документальные проверки налогоплательщиков, которые имеют налоговый адрес на временно оккупированных территориях Украины, будут продолжаться до завершения временной оккупации соответствующих территорий или до даты изменения местонахождения налогоплательщика.

- Документальные проверки налогоплательщиков, имеющих налоговый адрес на территориях с активными боевыми действиями, приостановятся до завершения боевых действий или до даты изменения местонахождения налогоплательщика.

- Документальные проверки налогоплательщиков, имеющих налоговый адрес на территориях возможных боевых действий, приостановятся до завершения возможных боевых действий или до даты изменения местонахождения налогоплательщика.

- Фактические проверки объектов налогообложения или объектов, расположенных на временно оккупированных территориях, будут продолжаться до завершения временной оккупации соответствующих территорий.

- Фактические проверки объектов налогообложения или объектов, расположенных на территориях с активными боевыми действиями, будут приостановлены до завершения боевых действий или до даты изменения местонахождения.

- Фактические проверки объектов налогообложения или объектов, расположенных на территориях возможных боевых действий, будут приостановлены до завершения возможных боевых действий или до даты изменения местонахождения.

Определение дат завершения временной оккупации, боевых действий и возможных боевых действий осуществляется согласно перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированы Российской Федерацией, утвержденному Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно подпункту 69.35-2 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, с 1 декабря 2023 года до 31 декабря 2024 года включительно в план-график документальных плановых проверок на 2023 и 2024 годы могут быть включены ограниченные категории налогоплательщиков.

Эти категории включают:

- Налогоплательщиков в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции.

- Налогоплательщиков, которые осуществляют/осуществляли деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес).

- Налогоплательщиков, предоставляющих/предоставлявших финансовые, платежные услуги.

- Нерезидентов, которые имеют обособленные подразделения в Украине или соответствуют определенным критериям относительно налоговых обязательств.

- Другие налогоплательщики, которые соответствуют определенным критериям по результатам 2021 года, таким как уровень уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, дебиторская задолженность, расходы в налоговой декларации и другие.

Показатели для каждой отрасли и региона за 2021 год будут обнародованы на официальном веб-сайте соответствующего центрального органа исполнительной власти. Формирование и обновление плана-графика будет осуществляться с учетом положительной динамики налогоплательщиков.

Важно отметить, что начать документальные плановые проверки можно только после определения этих плательщиков и обнародования обновленного плана-графика. Учет форс-мажорных обстоятельств и требований подпункта 69.35-2 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" НКУ также учтены в процессе формирования и обновления плана-графика.

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