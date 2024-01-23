Языковой омбудсмен сделал замечание силовикам ГБР за русский язык во время задержания Романа Гринкевича

Тарас Креминь напомнил, что при исполнении служебных обязанностей представители правоохранительных органов обязаны использовать государственный язык.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сделал замечания представителям Государственного бюро расследований за русский во время задержания Романа Гринкевича.

Так, на обнародованных видео во время задержания Гринкевича слышно, как работники ГБР обращаются к подозреваемому негосударственным языком.

«На применение негосударственного языка представителями правоохранительных органов критикой вспыхнули соцсети. Граждане остро реагируют на нарушение своих языковых прав и обращаются ко мне с просьбой вмешаться в ситуацию. При исполнении служебных обязанностей представители правоохранительных органов обязаны использовать государственный язык. Надеюсь, что в дальнейшем таких инцидентов не будет», - подчеркнул Креминь.

Омбудсмен напомнил, что в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 9 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», к лицам, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, принадлежат состав Национальной полиции, правоохранительные. и разведывательные органы, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания; а также лица рядового, сержантского и старшинского состава Национальной полиции, других правоохранительных, разведывательных органов, других органов, которым присваиваются специальные звания.

Как мы сообщали, 22 января правоохранители задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа. Также появилось видео задержания Гринкевича.

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