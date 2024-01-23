В Умани мужчина с ножом возле остановки напал на военного

Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Умани правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему жителей Умани по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, мужчина, находясь возле автобусной остановки в г. Умань, начал ссору с 32-летним военнослужащим.

«В ходе конфликта подозреваемый достал нож и нанес военному один удар в живот», - говорится в сообщении.

В результате инцидента потерпевший получил проникающее ранение живота без повреждения органов брюшной полости.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.