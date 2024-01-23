В Умані чоловік з ножем біля зупинки напав на військового

В Умані правоохоронці повідомили про підозру 39-річному уманчанину за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.
Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, чоловік, перебуваючи біля автобусної зупинки в м. Умань почав сварку із 32-річним військовослужбовцем.
«У ході конфлікту підозрюваний дістав ножа і наніс військовому один удар в живіт», - сказано у повідомленні.
У результаті інциденту потерпілий отримав проникаюче поранення живота без ушкодження органів черевної порожнини.
За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
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