В Україні з’явився новий субваріант штаму коронавірусу Омікрон – «Дженні»

9 випадків нового субваріанту Омікрону зареєстрували у січні.

Джерело фото: Mika Baumeister / Unsplash

У січні в Україні зареєстрували 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон – JN.1, який називають «Дженні». Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я

Три випадки вірусу виявили на Сумщині, по два випадки у Волинській та Черкаській областях та по одному у Рівненській і Запорізькій областях.

Серед захворілих в Україні лише одна із 9 людей мала два щеплення проти COVID-19. За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів – 27-73 роки.

Щодо JN.1 у ВООЗ зазначають, що ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19 захищають від нового субваріанту.

«Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді – тобто швидше вражає ослаблений імунітет, захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення», — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.