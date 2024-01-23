В Украине появился новый субвариант штамма коронавируса Омикрон – «Дженни»

9 случаев нового субварианта Омикрона зарегистрировали в январе.

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В январе в Украине зарегистрировали 9 случаев нового субварианта штамма коронавируса Омикрон – JN.1, который называют Дженни. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения

Три случая вируса обнаружили на Сумщине, по два случая в Волынской и Черкасской областях и по одному в Ровенской и Запорожской областях.

Среди заболевших в Украине только один из 9 человек имел две прививки против COVID-19. По клиническим симптомам медики зафиксировали среднее или легкое течение заболевания, только один человек был госпитализирован в больницу. Возраст пациентов – 27-73 года.

Относительно JN.1 в ВОЗ отмечают, что риск для населения низкий, а используемые в мире вакцины против COVID-19 защищают от нового субварианта.

«Вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует и уклоняется от иммунного ответа – то есть, скорее поражает ослабленный иммунитет, заболеть могут даже раньше вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни. Поэтому людям, не завершившим курс вакцинации против COVID-19, и лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться», — отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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