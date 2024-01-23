Дела о банкротстве: обзор правовых позиций профильной судебной палаты КХС ВС

Обзор содержит ключевые правовые позиции судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда ВС за 2023 год.

Верховный Суд обнародовал обзор правовых позиций судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда ВС за 2023 год.

Обзор содержит ключевые правовые позиции профильной судебной палаты КХС ВС.

Огляд правових позицій:

Застосування статті 204 ЦК України в поєднанні з положеннями КУзПБ при розгляді заяви з кредиторськими вимогами за борговою розпискою та визнання кредиторських вимог

Особливості перегляду за нововиявленими обставинами ухвал господарського суду, постановлених за результатами розгляду заяв з вимогами кредиторів за наявності такого, що набрало законної сили, судового рішення, яким було підтверджено грошове зобов'язання боржника

Розгляд скарг на дії ДВС у межах провадження у справі про банкрутство

Наслідки звернення ініціюючих кредиторів до різних господарських судів із заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство до одного і того самого боржника

Закриття справи про банкрутство з підстав закінчення строків процедури розпорядження майном боржника (170 днів)

Особливості касаційного оскарження судових рішень про розподіл витрат у справах про банкрутство

Розгляд у межах справи про банкрутство вимог щодо грошових зобов’язань боржника зі сплати податкових платежів за неузгодженими податковими повідомленнями-рішеннями та застосування положень статей 45−47 і 59 КУзПБ

Визначення підсудності спору щодо нерухомого майна боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у разі, якщо відповідачем у цьому спорі є центральний орган виконавчої влади

Про ретроспективне оскарження ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство конкурсним кредитором, який на момент її постановлення не був учасником справи про банкрутство, проте набув такого статусу після визнання судом його грошових вимог до боржника

Визначення переліку ухвал місцевого господарського суду, постановлених в основному провадженні у справі про банкрутство (неплатоспроможність), які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку

Про розмір грошових вимог кредитора до майнового поручителя ВС, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, та про врахування курсової різниці під час розгляду таких кредиторських вимог

Про обов’язок податкового органу в разі звернення із заявою з грошовими вимогами до боржника у справі про банкрутство або неплатоспроможність сплатити судовий збір на підставі підпункту 10 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір»

Про наслідки розгляду позовної заяви про звернення стягнення на предмет іпотеки боржника, який перебуває у процедурі банкрутства

Про можливість касаційного оскарження судового рішення про затвердження плану реструктуризації боргів фізичної особи у справі про її неплатоспроможність

Про неможливість оскарження суб’єктом субсидіарної відповідальності судових рішень, якими визнано грошові вимоги кредиторів до боржника з огляду на абзац перший частини другої статті 61 КУзПБ

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