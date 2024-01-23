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Дела о банкротстве: обзор правовых позиций профильной судебной палаты КХС ВС

13:26, 23 января 2024
Обзор содержит ключевые правовые позиции судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда ВС за 2023 год.
Дела о банкротстве: обзор правовых позиций профильной судебной палаты КХС ВС
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Верховный Суд обнародовал обзор правовых позиций судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда ВС за 2023 год.

Обзор содержит ключевые правовые позиции профильной судебной палаты КХС ВС.

Огляд правових позицій:

  • Застосування статті 204 ЦК України в поєднанні з положеннями КУзПБ при розгляді заяви з кредиторськими вимогами за борговою розпискою та визнання кредиторських вимог
  • Особливості перегляду за нововиявленими обставинами ухвал господарського суду, постановлених за результатами розгляду заяв з вимогами кредиторів за наявності такого, що набрало законної сили, судового рішення, яким було підтверджено грошове зобов'язання боржника
  • Розгляд скарг на дії ДВС у межах провадження у справі про банкрутство
  • Наслідки звернення ініціюючих кредиторів до різних господарських судів із заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство до одного і того самого боржника
  • Закриття справи про банкрутство з підстав закінчення строків процедури розпорядження майном боржника (170 днів)
  • Особливості касаційного оскарження судових рішень про розподіл витрат у справах про банкрутство
  • Розгляд у межах справи про банкрутство вимог щодо грошових зобов’язань боржника зі сплати податкових платежів за неузгодженими податковими повідомленнями-рішеннями та застосування положень статей 45−47 і 59 КУзПБ
  • Визначення підсудності спору щодо нерухомого майна боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у разі, якщо відповідачем у цьому спорі є центральний орган виконавчої влади
  • Про ретроспективне оскарження ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство конкурсним кредитором, який на момент її постановлення не був учасником справи про банкрутство, проте набув такого статусу після визнання судом його грошових вимог до боржника
  • Визначення переліку ухвал місцевого господарського суду, постановлених в основному провадженні у справі про банкрутство (неплатоспроможність), які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку
  • Про розмір грошових вимог кредитора до майнового поручителя ВС, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, та про врахування курсової різниці під час розгляду таких кредиторських вимог
  • Про обов’язок податкового органу в разі звернення із заявою з грошовими вимогами до боржника у справі про банкрутство або неплатоспроможність сплатити судовий збір на підставі підпункту 10 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір»
  • Про наслідки розгляду позовної заяви про звернення стягнення на предмет іпотеки боржника, який перебуває у процедурі банкрутства
  • Про можливість касаційного оскарження судового рішення про затвердження плану реструктуризації боргів фізичної особи у справі про її неплатоспроможність
  • Про неможливість оскарження суб’єктом субсидіарної відповідальності судових рішень, якими визнано грошові вимоги кредиторів до боржника з огляду на абзац перший частини другої статті 61 КУзПБ

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