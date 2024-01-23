Виталий Кличко опроверг гибель женщины в Киеве: количество пострадавших растет

Женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь.

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Число пострадавших в Киеве в результате ракетного удара 23 января растет – уже известно о 18 раненых. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

13 человек – госпитализированы, в том числе трое детей.

«Одному 13-летнему парню и четырем взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь.

Пострадала живая!» – подчеркнул Кличко.

Ранее мы писали, что в Святошинском районе Киева в квартире обнаружили боеголовку не сдетонировавшей ракеты.

Добавим, что Киев был атакован баллистическими и крылатыми ракетами.

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