Виталий Кличко опроверг гибель женщины в Киеве: количество пострадавших растет

Число пострадавших в Киеве в результате ракетного удара 23 января растет – уже известно о 18 раненых. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
13 человек – госпитализированы, в том числе трое детей.
«Одному 13-летнему парню и четырем взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь.
Пострадала живая!» – подчеркнул Кличко.
Ранее мы писали, что в Святошинском районе Киева в квартире обнаружили боеголовку не сдетонировавшей ракеты.
Добавим, что Киев был атакован баллистическими и крылатыми ракетами.
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