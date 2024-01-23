Віталій Кличко спростував загибель жінки в Києві: кількість постраждалих зростає

Кількість постраждалих у Києві внаслідок ракетного удару 23 січня зростає - вже відомо про 18 поранених. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
13 людей – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.
«Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.
Наразі постраждала жива!» — наголосив Кличко.
Раніше ми писали, що у Святошинському районі Києва у квартирі виявили боєголовку ракети, що не здетонувала.
Додамо, що Київ був атакований балістичними та крилатими ракетами.
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