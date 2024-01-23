Віталій Кличко спростував загибель жінки в Києві: кількість постраждалих зростає

Жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.

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Кількість постраждалих у Києві внаслідок ракетного удару 23 січня зростає - вже відомо про 18 поранених. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

13 людей – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

«Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.

Наразі постраждала жива!» — наголосив Кличко.

Раніше ми писали, що у Святошинському районі Києва у квартирі виявили боєголовку ракети, що не здетонувала.

Додамо, що Київ був атакований балістичними та крилатими ракетами.

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