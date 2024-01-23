Київ був атакований балістичними та крилатими ракетами, — КМВА

Спочатку війська рф запустили крилаті ракети, а потім - балістичні.

Російські окупанти вранці 23 січня нанесли комбінований удар по Києву. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім - балістичні. Про це заявив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телемарафону.

«Столиця сьогодні була атакована комбінованим ударом. Тобто спочатку були запущені крилаті ракети Х-101, Х-555 з району Каспійського моря. А потім, імовірно, була балістика. Скоріш за все, це були «Іскандери», - сказав він.

Шаманов зазначив, що кількість і точний вид ракет нададуть Повітряні сили.

Раніше ми писали, що у Святошинському районі Києва у квартирі виявили боєголовку ракети, що не здетонувала.

Наразі відомо про 9 постраждалих в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога.

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